Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da un malore mentre portava a spasso il cagnolino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Era uscito con il suo, ma non ha fatto rientro a casa perché colto dae scivolato in una lieve scarpata a bordo strada. E’ il destino che ha colto Lorenzino Libbinori di 81 anni, trovato senza vita dai familiari, a pochi metri di distanza dalla casa dove viveva a Marina di Altidona. Il fatto è accaduto nella tarda serata di mercoledì. Libbinori aveva parlato al telefono con uno dei familiari nel tardo pomeriggio. Poco dopo gli stessi non vedendolo rientrare a casa, hanno iniziato a chiamarlo al telefono ma senza avere risposta. A quel punto, sempre i familiari, hanno lanciato la richiesta di aiuto e contemporaneamente hanno iniziato le ricerche aiutati anche dal cellulare acceso dell’anziano. Le continue chiamate e lo squillo del telefono, hanno infatti condotto i familiari a fare la tragica scoperta.