Strategia e business L’accordo storico tra Ue e India secondo Shenoy

Il primo ministrono, Narendra Modi, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno tenuto venerdì un incontro ad alto livello per rafforzare la partnership strategica trae Unione europea (Ue). Al centro delle discussioni vi sono stati il completamento deldi libero scambio-Ue (Fta), l’espansione delle opportunità di investimento e la cooperazione nella regione dell’Indo-Pacifico.Modi, parlando accanto a von der Leyen, ha ribadito l’importanza della collaborazione trae Ue, definendo l’Unione “un partner naturale e indispensabile” in un panorama geopolitico in evoluzione. Ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale del Corridoio economico-Medio Oriente-Europa (Imec), definendolo un’iniziativa trasformativa. “L’Imec è una svolta per il commercio e la connettività”, ha dichiarato.