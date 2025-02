Storico! Empoli elimina la Juventus ed entra nella prima volta in semifinali Coppa

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-27 00:20:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Un risultato per la storia.ha vinto le sanzioni della(1-1, 2-4 sulle sanzioni) per classificare lasemifinale diItaliasua storia. Tralascia l’attuale campione nel suo stadio e Sono citati con il Bologna per cercare la finale. Alcuni “semi” che, sicuramente, nessuno si aspettava; Dall’altro lato del dipinto: Derbi di Milano.I dati sono eccezionali:raggiunge per lala semifinale delitalianosua storia. È la 41esima squadra italiana che accede a questo round della competizione Copera.Senza vincere dall’8 dicembre, in discesa alla serie B, con diverse cave negli undici e giocando lontano da casa . hanno sorpreso la!.