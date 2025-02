Sololaroma.it - Stoccarda-Bayern Monaco, il Pronostico di Bundesliga: Kane sul taccuino, Handicap da provare

Latorna in scena venerdì 28 febbraio 2025 con un incontro di spicco tra, previsto per le 20:30 presso la MHP Arena di. I bavaresi, attuali leader del campionato, cercano di consolidare il loro primato, mentre lopunta a rafforzare le proprie ambizioni europee.?Situazione delle SquadreIl, guidato da Vincent Kompany, arriva a questo match con un vantaggio di otto punti sul Bayer Leverkusen. Nonostante alcune recenti prestazioni altalenanti, come il pareggio a reti inviolate contro il Leverkusen e l’1-1 contro il Celtic in Champions League, i bavaresi hanno mostrato solidità con un convincente 3-0 contro l’Eintracht Francoforte. Tuttavia, devono fare i conti con l’assenza di Joshua Kimmich, infortunato, e la possibile indisponibilità di Dayot Upamecano a causa di problemi alla schiena.