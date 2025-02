Ilfattoquotidiano.it - Sto con i magistrati e dico: la politica smetta di citare Falcone senza motivo!

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ho condiviso in toto lo sciopero deie sono solidale con la loro protesta. L’accanimento verso ista raggiungendo forme davvero insopportabili. È da oltre un trentennio che la magistratura è sotto attacco dalla. Non dimentico l’affermazione di mister B quando disse che per fare il magistrato occorre essere “mentalmente disturbato”, per poi aggiungere altri epiteti. I signori politici hanno l’erroneo convincimento che, essendo stati eletti dal popolo, sono al di sopra della legge.Nel corso della mia attività nelle Squadre mobili, Digos e DIA conobbi decine e decine die l’unico loro interesse era l’applicazione della leggetener conto della casacca indossata dall’indagato. E oggi, constatare l’attacco concentrico verso i, condotta da politici, mi fa venire l’orticaria.