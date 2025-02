Sport.quotidiano.net - Steve Pagliuca, il futuro in campo: "Ecco la mia Dea tra business e gol"

Tre anni fa Stephenentrava come co-owner nell’Atalanta, tramite il suo fondo d’investimenti Bain Capital. Un ingresso in punta di piedi. Tre anni dopo il bilancio del finanziere statunitense è positivo. Come ha spiegato lui stesso durante il suo intervento al Financial Timesof Football Summit: "La prima cosa che impari nel mondo degli affari è che per avere successo ti servono dei grandi partner, e i Percassi sono i partner perfetti, sono un partner chiave per noi, sono persone straordinarie. Abbiamo un ottimo rapporto con loro. Capiscono il calcio meglio di chiunque altro abbia incontrato". Il finanziere di Brooklyn, al vertice societario anche dei Boston Celtics campioni in carica nella NBA, ha ricordato come la Dea sia un modello non solo sportivo, ma anche finanziario.