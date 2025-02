Oasport.it - Stefanos Tsitsipas utilizza la stessa racchetta di Alcaraz? Il nuovo segreto delle vittorie a Dubai

è ritornato a risplendere dopo dei mesi complicati, riuscendo a qualificarsi alla finale del torneo ATP 500 di. Il tennista greco ha saputo sconfiggere nell’ordine Lorenzo Sonego, il russo Karan Khachanov, Matteo Berrettini e l’olandese Tallon Griekspoor per meritarsi l’atto conclusivo da giocare domani pomeriggio contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il 26enne era reduce dall’eliminazione al primo turno dell’ATP 500 di Doha, dalla sconfitta ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam (perse contro Mattia Bellucci) e dal ko al debutto degli Australian Open.Qualcosa sembra essere cambiato in meglio per l’ellenico sul cemento emiratino e chissà che non sia merito della nuovaadottata dall’attuale numero 11 del mondo: in mano aveva infatti un attrezzo completamente nero e con il marchio oscurato al posto della consueta Wilson Blade.