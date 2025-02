Linkiesta.it - Stefano Rapone, e la sua battaglia per ridare dignità alla letteratura umoristica

Nell’immodesta scena culturale italiana una delle abitudini più sornione è quella di fingersi sorpresi per la nomina al Premio Strega. Tutti gli scrittori sognano di vincere il più importante premio letterario del nostro Paese, ma è buon costume non palesarlo, fingendo stupore, non sia mai che l’insuccesso diatesta, per citare una geniale frase del suo primo vincitore, Ennio Flaiano, con “Tempo di uccidere”. Ci voleva un comico per rompere il cerimoniale. E, noto per i suoi sketch al “Gialappa’s Show” e per il videopodcast “Tintoria” (dove la sua doppietta di domande «Come stai?», e «Che hai fatto oggi?» è diventata un rito di passaggio ineludibile per il jet set nostrano), ha pubblicato con Rizzoli il romanzo “Racconti scritti da donne nude”, la cui vera trovata non è il titolo, ma la sua strategia di autopromozione.