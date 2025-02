Oasport.it - Startlist discesa Kvitfjell 2025: orario 1° marzo, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Domani, sabato 1°, andrà in scena la seconda(Norvegia) della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Sulle nevi scandinave (ore 10.30) le donne-jet saranno nuovamente messe alla prova sull’Olympiabakken e le azzurre vorranno rispondere presenti per dar seguito a quanto fatto vedere nel corso di questa stagione del massimo circuito internazionale.In casa Italia si cercherà di entrare in zona podio, cosa che è stata sfiorata quest’oggi da Sofia Goggia e Federica Brignone, rispettivamente quarta e quinta, non sottovalutando Laura Pirovano immediatamente alle loro spalle. Un pendio su cui le nostre portacolori hanno fatto fatica nei tratti di scorrimento puro, impressionando invece quando c’era da tirare le curve.Vedremo se l’austriaca Cornelia Huetter replicherà quanto fatto quest’oggi, creando un differenziale proprio in termini di scorrevolezza.