Star di Manchester City pronto per l’uscita – Dopo soli due anni al club | rapporto

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:La stagione finora non è stata una persona che nessun appassionato disi aspetterebbe.Sotto le esibizioni in Europa, la Carabao Cup e la Premier League hanno lasciato la Coppa d’Inghilterra l’unica immaginabile fonte di argenteria per gli uomini di Pep Guardiola.Sembra anche probabilmente una grande revisione della squadra in estate, con diversi giocatori della prima squadra in fila, si allontana dal.Ateltico Madrid Piano 30 milioni di € Swoop per il centrocampista delcon 32 presenze in questa stagionePep Guardiola sta sopportando una delle sue stagioni più difficili come manager (Credito immagine: Getty Images)Kevin de Bruyne, che è classificato al n. 1 in QuattrofourtwoLa lista dei migliori centrocampisti della Premier League di tutti i tempi, sembra essere caduta dal suo trespolo in cima all’ordine di beccata mentre Bernardo Silva e Ilkay Gundogan guardano entrambi al meglio.