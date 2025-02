Liberoquotidiano.it - Stangata-Irpef, aumenti fino a 1000 euro: ecco la regione rossa che piega i cittadini

L'aumento dell'addizionalefarà sentire i suoi effetti da quest'anno, con i toscani che si troveranno in tascaa millein meno. Un vero e proprio salasso, insomma, deciso dal governatore dem Eugenio Giani e inserito nella manovra finanziaria dellaper il 2024. E che adesso presenta il conto, andando peraltro a vanificare, almeno in parte, i benefici derivanti dal taglio del cuneo fiscale deciso dal governo Meloni a livello nazionale. Lastima di incassare 130 milioni didal ritocco delle aliquote, soldi necessari, come denuncia da mesi l'opposizione in consiglio regionale, a ripianare la voragine scavata nei bilanci regionali dalla sanità. Ma che, secondo il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, non servirà a mettere in sicurezza i conti della Toscana, visto che il problema sta nello squilibrio strutturale della sanità.