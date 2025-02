Udine20.it - Stand Up: a San Vito al Tagliamento il meglio della nuova scena comica con Pippo Ricciardi. 1 marzo

Sabato 1°il palco dell’Arci Cral di Sanalaccoglierà, uno dei comici più apprezzati nel panorama-up comedy italiana. Con il suo spettacolo “Forever”,promette una serata all’insegna delle risate, in cui il pubblico potrà vivere un’esperienza unica, fatta di monologhi ironici, riflessioni spiazzanti e momenti di pura improvvisazione. Inizio ore 21:00, contributo responsabile su www.eventbrite.it e ingresso con tessera Arci.Da anni sullaha conquistato il pubblico con uno stile che mescola autoironia e un’acuta osservazionerealtà quotidiana, affrontando temi che spaziano dalla vita di tutti i giorni alla politica, con un linguaggio fresco e diretto. Il suo approccio alla comicità, lontano dai canoni tradizionali, lo ha portato a esibirsi in numerosi locali e festival, facendo impazzire i suoi fan e conquio anche chi si avvicina per la prima volta alla-up.