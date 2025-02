Sololaroma.it - Stadio della Roma, il progetto definitivo in Primavera: spunta la data

Il percorso per la costruzione del nuovoa Pietralata è pronto a entrare in una fase decisiva. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, dopo mesi di trattative, ostacoli burocratici e accelerazioni improvvise, il 21 aprile – giorno del Natale di– potrebbe rappresentare anche il giorno“rinascita” del club, con la presentazione ufficiale del.L’iter amministrativo e le prossime tappeDopo la presentazione, il dossier verrà trasmesso al Campidoglio, che avvierà la Conferenza dei Servizi per verificare la conformità delalle richieste comunali. Uno degli aspetti più delicati riguarda i trasporti, per cui laha già presentato un piano dettagliato nei giorni scorsi, cercando di rispondere alle esigenze infrastrutturalizona.