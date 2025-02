Sportnews.eu - Squalifica Sinner, il parere di Toni Nadal: “Non voleva barare”

La sospensione per tre mesi del numero 1 al mondo per contaminazione al Clostebol è sicuramente l’argomento che tiene più banco nel mondo del tennis(Instagram)Un patteggiamento che mai avrebbe voluto si realizzasse. Jannik, su indicazione dei propri avvocati, ha trovato l’accordo con la Wada per la suaper tre mesi dopo il caso Clostebol. Di fatto il numero 1 al mondo, che avrebbe rischiato una sospensione di uno o due anni, ha riconosciuto la sua parziale responsabilità per gli errori commessi dalla sua squadra. Al tempo stesso l’organo antidoping ha rilevato chenon aveva alcuna intenzione e non ha tratto alcun vantaggio agonistico dai due test positivi per tracce minime di Clostebol rilevate nel suo organismo, dovute per contaminazione, a causa di una pomata utilizzata dal suo fisioterapista.