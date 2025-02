Internews24.com - Squalifica Lautaro, il capitano dell’Inter potrebbe patteggiare? Le ultime

Leggi su Internews24.com

di Redazione, trovato l’audio della bestemmia: l’argentino? LeSecondo quanto raccolto da Tuttosport, ilMartinez puòed evitare laper l’episodio in cui è stato coinvolto al termine della partita contro la Juventus di domenica 16 febbraio, nonostante sia stato trovato l’audio della bestemmia: ecco perché.LA SITUAZIONE – « Il Procuratore federale Giuseppe Chiné ha trovato il video con l’audio in cuiMartinez si lascerebbe andare ad almeno una bestemmia negli istanti successivi al fischio finale di Juventus-Inter del 16 febbraio, gara in cui l’argentino si era reso protagonista di diversi errori sottoporta decisivi ai fini dell’1-0 finale. Il, però, non verràto.