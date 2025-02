Ilgiorno.it - Spunta la tensostruttura: "L’hockey torni a Monza"

"Assessora Guidetti, perché non cerchiamo di andare incontro alroller clubcostruendo unaprovvisoria, da 150mila euro, che finalmente trovi una sistemazione a questo sport in città, da sempre nostro fiore all’occhiello?" Arriva dal consiglio comunale la proposta per cercare di ridare una casa al blasonato club di serie A1 nella sua, che da 11 anni si trova costretto ad allenarsi e giocare al PalaRovagnati di Biassono e che da questa estate rischia di finire a disputare i match in Piemonte, vista la chiusura per almeno un anno della struttura biassonese per ristrutturazione. A rivolgere l’interrogativo all’assessora allo Sport Viviana Guidetti, è l’ex omologo Andrea Arbizzoni, oggi consigliere di Fratelli d’Italia. "Il problema della casa delè atavico, dura dagli anni ’90 – precisa il consigliere – e ci hanno provato varie giunte a risolverlo senza successo".