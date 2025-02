Cityrumors.it - Spot troppo lunghi, privato vince causa contro il cinema: “Il tempo è denaro”

Un uomo, stanco deglipubblicitari eccessivamenteal, ha deciso di fara una catenatografica riuscendo arlaQuante volte siamo andati alper gustarci un nuovo film che ci ha particolarmente incuriosito e ci siamo lamentati deglipubblicitari o promozionali che anticipano l’inizio?speso sulle poltrone che non solo annoia e diminuisce l’attesa per l’inizio della pellicola, ma che potrebbe essere utilizzato per fare ben altro o per uscire di casa con molta più calma.il: “Il” – Cityrumors.itOltre ad essere un problema per chi acquista pop-corn e bevande e per ingannare l’attesa inizia a mangiare e a bere arrivando all’inizio senza più nulla da sgranocchiare. Una situazione classica, alla quale forse ci siamo tutti un po’ abituati.