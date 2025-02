Sposa bambina a 12 anni a un uomo del clan Di Silvio e incinta | Non ce la faccio più Indagati genitori e suoceri

Leggi su Open.online

«Stanotte volevo piangere. Non ce lapiù, perché voi vedete come mi trattano: io ho paura di quelli». È disperata ladi 12, inserita da tempo neldi origine nomade De, e costretta a convivere ersi con un 17enne della famiglia del capoluogo pontino. Una disperazione esternata alla madre e alla sorella durante una conversazione intercettata dai carabinieri. Ora idi entrambi i minori – Ferdinando “Gi” Di, sua moglie Laura De Rosa, Domenico Pallonetto e Maria Gallo – devono rispondere di «violenza sessuale aggravata». La procura di Latina sta, infatti, chiudendo le indagini, cominciate nel 2020, e si prepara a chiedere un processo. La 12enne rimane incita due volteLa vicenda, accaduta nella città pontina, è emersa nel corso di un’indagine per spaccio di droga condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale del capoluogo, i quali hanno ricostruito il traffico di hashish e cocaina avente come base logistica-operativa l’abitazione di Die De Rosa.