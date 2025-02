Amica.it - Sportmax A/I 2025: tra onde grafiche e scultoree e boy brows

La sfilata diA/Ialla MFW segna un nuovo capitolo per il brand, in equilibrio tra eredità e innovazione. Da sempre interprete dei cambiamenti culturali, questa stagione esplora l’identità femminile attraverso una collezione che trasforma il quotidiano in un esercizio di stile sofisticato. Silhouette fluide e strutturate si alternano in un gioco di contrasti, mentre materiali come lana double, denim sartoriale e faux fur effetto piuma dialogano con texture ricercate. Parallelamente alla collezione, anche il make up e i capelli riflettono questa visione, con un approccio essenziale ma deciso. Il beauty look punta su texture materiche e dettagli grafici, dove lescolpite e i sopracciglia androgini ridefiniscono l’estetica della donna