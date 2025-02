Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari 28 febbraio, programma, streaming

, venerdì 28, tengono banco glie su OAve ne daremo conto. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino femminile, di scena a Kvitfjell (Norvegia). Prima discesa del trittico della velocità sulle nevi scandinave per le ragazze, Federica Brignone e Sofia Ga particolarmente attese. Proseguono poi i Mondiali di sci nordico con la disputate delle gare di salto con gli sci e della combinata nordica a Trondheim (Norvegia).A proposito di rassegne iridate, tante specialità si proporranno nel format dedicato alle nuove generazioni. Ini Mondiali giovanili per il biathlon a Oestersund, lo sci alpino a Tarvisio, il pattinaggio artistico a Debrecen (Ungheria) e lo short track a Calgary (Canada).