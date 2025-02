Sport in tv venerdì 28 febbraio | palinsesto e orario di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di28sarà ricca dida seguire in tv. Sarà lo ski cross ad aprire le danze, con la gara di freestyle a Gudauri, seguita da quella di Almaty Moguls alle 09:00. Alle 10:30, si rimane sulle nevi, con la discesa femminile di Kvitfjell. Tanta azione anche per i motori: in Bahrain va in scena l’ultima giornata dei test di F1, mentre in Thailandia si apre il primo weekend della stagione di MotoGP. Non manca all’appello il tennis, con l’Atp di Acapulco, insieme ai tornei di Dubai e di Santiago. Nel circuito WTA, da prestare attenzione ad Austin e Merida. Nel primo pomeriggio si torna in azione sugli sci, con i Mondiali di Trondheim. Alle 14:00 è in programma la prova di salto con gli sci, seguita dalla combinata nordica a squadre mista. In serata, la Fiorentina e il Lecce scenderanno in campo alle 20:45 per il match di Serie A, mentre sul parquet bolognese la Virtus sfiderà Olympiakos a partire dalle 20:00 nell’incontro di Eurolega.