Cityrumors.it - “Spogliati in webcam o rivelo tutto”. La minaccia terribile alla ragazza

Leggi su Cityrumors.it

Un uomo è stato condannato per averto una, intimandola di spogliarsi davantiper evitare di svelare il suo segretoI social network sono una delle invenzioni più importanti mai fatte. Non solo perché in qualche modo aumentano la socialità, seppur restando attaccati al cellulare, ma anche perché permettono di mettere in contatto popolazioni e culture differenti, ma sopratdistanti sotto ogni punto di vista.“in”. La– Cityrumors.itAllo stesso tempo, però, bisogna prestare anche attenzione alle trappole che questi presentano. Sono spesso una dipendenza per i ragazzi, facilitano la circolazione di fake news, diffondo informazioni che possono spostare il pensiero popolare, anche se basate sul nulla.