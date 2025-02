Game-experience.it - Split Fiction, svelati i requisiti PC, il “Verificato” per Steam Deck e le funzioni di accessibilità

Hazelight Studios ha annunciato che, la sua prossima avventura cooperativa che attraversa mondi fantascientifici e fantasy, saràNative ed un giocoper. A partire dal 6 marzo, gli utenti disaranno in grado di portare l’avventura in giro e di lanciarsi nelle fughe di Mio e Zoe con chiunque sia presente nella loro lista di amici!Questo è rafforzato dal Pass Amici, che consente a un secondo giocatore di partecipare e giocare gratuitamente al gioco completo con un partner che possiede, indipendentemente dal luogo o dalla piattaforma. Hazelight Studios ed EA hanno anche confermato le specifiche diper PC e le caratteristiche aggiuntive nel loro ultimo blog post:Risoluzione 4k dinamica e 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X e PS5, 1080p/60fpssu Xbox Series SSupporto per monitor ultrawide su PC/raccomandazioni per PCPrecaricamento ora disponibile su tutte le piattaformeFunzionalità per l’come input semplificati/personalizzati, checkpointannullabili e modificatori dei danniCome se non bastasse tutto questo, Hazelight Studios ha condiviso idi sistema per PC:Minimi:OS: 64 bit Windows 10/11CPU: Intel Core i5-6600k o AMD Ryzen 5 2600kMemoria: 16 GBScheda Grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 – 4GB o AMD Radeon RX 470 – 4GBDirectX: Versione 12Rete: Connessione a Internet a banda largaSpazio di Archiviazione: 85 GB di spazio disponibileRisoluzione: 1920×1080 (1080p) nativaFPS: 30Preset Grafico: BassoConsigliati:OS: 64 bit Windows 10/11CPU: Intel Core i7-11700k o AMD Ryzen 7 5800XMemoria: 16 GBScheda Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB o AMD Radeon 6700 XT – 12GBDirectX: Versione 12Rete: Connessione a Internet a banda largaSpazio di Archiviazione: 85 GB di spazio disponibileRisoluzione: 2560×1440 (2K) nativaFPS: 60Preset Grafico: AltoIl team di sviluppo ha anche rivelato la presenza di questelegate all’:La presenza di sottotitoli con sfondi opzionaliDidascalie chiuseÈ possibile saltare i checkpoint per le sezioni in cui i giocatori possono rimanere bloccatiÈ presente un’opzione per sostituire le richieste di input che prevedono la pressione ripetuta di pulsanti oppure di ruotare la levetta analogica con input semplificatiSono presenti i modificatori di danno regolabili per ridurre la quantità di danni inflitti dai nemici al giocatoreEcco il punto di mira persistenteÈ presente la possibilità di scambiare gli stick analogici destro e sinistroSono presenti i controlli di input rimovibili, così da permettere input personalizzatiEcco la sensibilità della telecamera regolabileverrà lanciato il 6 marzo su PC via/EA, Xbox Series XS e PlayStation 5.