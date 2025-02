Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida sfiora il podio dei 1500 metri a Heerenveen. Bene Di Stefano

Calato il sipario sulla prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di(Paesi Bassi), sede dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di. Sulla Thialf,è andata vicina alneifemminile. Determinata e grintosa come sempre l’azione di, quarta con il crono di 1:54.87, a 0.35 dal terzo posto della cinese Mei Han (1:54.52).Buone indicazioni, comunque, per i 3000di domani dove l’azzurra vorrà puntare con ancor più convinzione alla top-3. Il successo è andato alla padrona di casa Joy Beune in 1:53.70, facendo meglio della giapponese Miho Takagi (1:53.99) e appunto dalla cinese menzionata. Nella Division B da segnalare il terzo posto di Arianna Fontana in 1:58.02, nella graduatoria comandata dalla polacca Natalia Jabrzyk (1:57.