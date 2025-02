Lapresse.it - Spagna, il ristorante delle clarisse ribelli ‘aprirà tra pochi giorni’

Inil ‘di clausura’, che lo scorso anno si separarono dalla Chiesa cattolica, aprirà a breve. “Non c’è ancora una data precisa per l’apertura ma stiamo parlando di 10-12 giorni”, ha detto a LaPresse il portavocesuore scomunicate, Francisco Canals. Ilverrà aperto ad Arriondas, nelle Asturie, in quello che era l‘hotel Ribera del Chicu. A gestirlo saranno tre13 ex suore che conta la comunità. Le tre si sono già trasferite nelle Asturie mentre le altre 10, spiega il portavoce, continuano a vivere nel monastero di Belorado, nella provincia di Burgos, la cui proprietà è stata reclamata dalla Chiesa.“L’idea non è quella di disfarsi di Belorado, al contrario è di rafforzarlo”, ha spiegato Canals, affermando che lehanno bisogno di generareentrate dopo aver sofferto un “boicottaggio” nella cittadina, da parte del Comune e dell’arcivescovo di Burgos, Mario Iceta.