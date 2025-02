Metropolitanmagazine.it - Sospetto attacco terroristico nel nord d’Israele, almeno 13 morti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La polizia israeliana ha reso noto che diverse persone sono rimaste ferite in un “” che si è verificato nel. Il numero dei feriti è di13 persone. Lo riporta The Times of Israel citando fonti mediche. Una ragazza di 17 anni è in gravi condizioni. Il conducente dell’auto è stato ucciso dalla polizia, riferiscono i media locali. La polizia israeliana ha annunciato che, “il terrorista che oggi ha investito alcuni pedoni in una sud di Haifa neldel Paese è stato ucciso”. Lo riporta The Times of Israel. Le autorità sanitaria hanno aggiornato a 120 il bilancio dei feriti. Alcune di loro sono in gravi condizioni. Secondo quanto riportato dal Canale 12, il presunto terrorista è un arabo israeliano di 24 anni, originario della comunità di Ma’ale Iron, nei pressi di Haifa.