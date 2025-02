Tuttivip.it - “Sono usciti, hanno lasciato la casa”. Grande Fratello, quasi tutti fuori: decisione inaspettata

Ci avviciniamo alla tanto attesa conclusione del. Durante l’ultima diretta del reality show, Alfonso Signorini ha finalmente svelato quando si terrà la finale: l’appuntamento conclusivo andrà in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo. In quell’occasione, si scoprirà chi trionferà in questa edizione e di certo non mancheranno momenti ricchi di emozioni.Attualmente, i finalisti confermatiLorenzo Spolverato e Jessica Morlacch”, mentre la competizione si fa sempre più serrata. Nel frattempo, Amanda Lecciso ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco dopo l’eliminazione di ieri sera. Con il numero dei concorrenti che si riduce, la tensione cresce in vista delle ultime puntate.La giornata odierna ha portato una piacevole sorpresa per gli inquilini della. Gli autori del programmaannunciato con un comunicato sui social che i concorrenti, ad eccezione degli ultimi tre arrivati, Maria Teresa, Federico e Mattia,avuto l’opportunità di lasciare temporaneamente laper vivere un’esperienza speciale.