Sondrio imbiancata ma non è neve: fiumi di "fazat" dalla Spagna a un garage della città e 10 arresti

La polizia dista eseguendo 10 misure cautelari e 9 perquisizioni a, Milano e provincia, Varese e Savona, nei confronti di un gruppo criminale costituito da soggetti di diverse etnie, che ricopriva di droga ladie le zone limitrofe. Secondo quanto scoperto nell'operazione Restart 2024,di droga viaggiavanoa Milano in auto, passando per la frontiera di Ventimiglia, per arrivare a, in untrasformato in base operativadroga. I capi del gruppo impartivanole disposizioni sul trasporto e sulla vendita dello stupefacente e sulla spartizione del denaro ricavato dall’attività di spaccio. La droga era chiamata in codice "", termine tunisino per alludere in modo generico allo stupefacente, e veniva venduta dai sodali, che utilizzavano pseudonimi per non rivelare l’identità', nel cuore dia qualsiasi oragiornata.