Thesocialpost.it - “Solo un abbraccio forte”. Bimbo finisce in ospedale, l’assurda rivelazione dopo il dramma

Leggi su Thesocialpost.it

“La notizia di una violenza da parte di mio fratello mi ha sconvolto, perché non ha mai avuto problemi con la legge.” Queste le parole della sorella di un uomo di 39 anni di Scicli (Ragusa), accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio di 4 anni. La donna è intervenuta nel programma Storie Italiane su Rai1, condotto da Eleonora Daniele.La sorella ha cercato di spiegare che, sebbene creda che il fratello abbia agito in maniera eccessiva, non pensa che avesse intenzioni maliziose. “Lo fa senza voler fare del male, anche con noi familiari”, ha dichiarato. L’uomo si sarebbe difeso affermando di aver “stretto troppo” il figlio mentre cercava di calmarlo, come riportato dal suo avvocato, Rinaldo Occhipinti, durante l’udienza con il giudice per le indagini preliminari. L’incidente risale al 2 febbraio, due giorni prima che il bambino venisse ricoverato a Modica con fratture agli arti.