Casertanews.it - Softlab cesserà le attività: "Cassa integrazione per 150 lavoratori"

Leggi su Casertanews.it

, azienda di informatica,la proprianel casertano nei prossimi mesi, probabilmente per fine anno, lasciando per strada circa 150, tutti ex dipendenti della multinazionale Jabil di Marcianise confluiti nell'azienda di Maddaloni.Lo comunicano in una nota.