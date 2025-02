Amica.it - Sofia di Edimburgo ci dà un taglio (ed è sempre più bionda)

Ha compiuto 60 anni da meno di un mese, ediha deciso di celebrare il traguardo con un cambio di look. La duchessa ha di recente sfoggiato una chioma fresca die colore, con ciocche biondissime che arrivano a sfiorarle le clavicole.dicambia lookNon una vera e propria trasformazione, quanto piuttosto una “rinfrescata” a uno stile che aveva adottato ormai da diverso tempo: capelli biondi lunghi sino alla schiena con radici più scure, spesso acconciati in classiche code basse o chignon. Per il suo ultimo impegno ufficiale, una visita al progetto English for Women della Mothers’ Union a Chelmsford, nell’Essex,diè stata invece fotografata con il nuovo look.Da poco rientrata da una vacanza in famiglia, la duchessa ha subito ripreso i suoi impegni ufficiali seguendo le orme della defunta suocera, al regina Elisabetta.