Social e smartphone | prima li usi peggio vai a scuola La ricerca sugli studenti italiani | Uno su cinque collegato anche di notte

Usare precocemente inetwork incide negativamente sulle competenze relative alla lingua italiana e alla matematica degli adolescenti. Gliche aprono un profiloinmedia ottengono punteggi mediamente più bassi nelle prove standardizzate di italiano e matematica rispetto a chi aspetta i 14 anni. Lo rivela laEyes Up (EarlY Exposure to Screens and Unequal Performance), condotta dall’Università di Milano-Bicocca con l’Università di Brescia, l’associazione Sloworking e il Centro Studiis, con il finanziamento della Fondazione Cariplo. I risultati dellasono stati diffusi in occasione di un convegno all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.L’indagine ha coinvolto 6.609del secondo e terzo anno delle superiori lombarde (Milano, Monza e Brianza, Brescia, Cremona e Mantova) e ha combinato i dati raccolti con un questionario con quelli scolastici ufficiali dei test Invalsi.