Oasport.it - Snowboardcross: tre italiani avanti dopo le qualificazioni ad Erzurum

Si sposta in Turchia la Coppa del Mondo di: adsono andate in scena in mattinata leper quanto riguarda la prova del massimo circuito internazionale in programma domani.Avanza Michela Moioli: la lombarda è settima nella prima heat, a 1”24 dalla vetta. A guidare c’è la francese Lea Casta, con alle calcagna la leader di Coppa Charlotte Bankes. In chiave azzurra non è partitauna caduta nella prima run la giovanissima Lisa Francesia Boirai.Due uomini alle fasi finale in casa Italia: Lorenzo Sommariva, decimo nella run uno, e Omar Visintin, che ha dovuto qualificarsi tramite la seconda run. Miglior tempo per il canadese Eliot Grondin.Eliminati invece Niccolò Colturi e Matteo Menconi.