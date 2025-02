Quotidiano.net - Smart TV da 50 pollici: super prezzo su Amazon per questo modello TCL

Leggi su Quotidiano.net

È il momento giusto per acquistare una nuovaTV: grazie all'offerta in corso su, infatti, è ora possibile acquistare la TCL 50PF650 con unscontato di 329 euro. Si tratta di unaTV dotata di piattaforma Fire TV oltre che di un pannello 4K da 50. In alternativa, c'è anche la possibilità di optare per la variante da 55che viene proposta alscontato di 349 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, e con consegna gratuita. Aggiungi laTV TCL al carrello FireTV TCL in offerta su: è laTV da scegliere oggi La gamma di Fire TV di TCL rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuovaTV dall'ottimo rapporto qualità/