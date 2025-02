Ilrestodelcarlino.it - Sleddog, le sfide di Luca nell’estremo nord

All’Amundsen Race di Strömsund, l’ultima gara della stagione in terra scandinava, hanno chiuso al quarto posto. È un risultato che lo gratifica. Per circa due mesi, ci tiene a sottolinearlo, è stato atleta egli stesso, ma anche papà, medico di primo soccorso, nutrizionista e allenatore. "Questo sport è fatica e sacrificio, ma quante soddisfazioni, che emozioni.". PerFontana, il musher di Piandelagotti, è il 12esimo anno di attività con la slitta e i suoi amati cani. Lo raggiungiamo al telefono sulla via del ritorno verso l’Italia, prima di una sosta sonno ristoratrice ma soprattutto obbligata. Sono due giorni che non si chiude occhio. "Tutto normale, gli ultimi giorni sono stati pieni di adrenalina, io e miei fantastici atleti abbiamo bisogno soltanto di recuperare un po’ di energie.