Skype è morto. Il suo erede è Teams

Microsoft ha annunciato la fine di: a partire da maggio, la storica piattaforma di chiamate e videochiamate verrà ufficialmente dismessa. Dopo oltre due decenni di onorato servizio, il colosso di Redmond ha deciso di concentrarsi su, il suo strumento di collaborazione che negli ultimi anni ha guadagnato terreno nel mondo del lavoro e non solo.La notizia segna la fine di un’era per milioni di utenti che hanno usatoper rimanere in contatto con amici, parenti e colleghi. Ma era davvero inevitabile?Lanciato nel 2003,è stato un pioniere della comunicazione digitale, rivoluzionando il modo in cui le persone si parlavano a distanza. Prima di WhatsApp, Zoom e FaceTime, era lui il re delle videochiamate, con oltre 300 milioni di utenti attivi al suo apice. Nel 2011, Microsoft lo acquistò per 8,5 miliardi di dollari, puntando a trasformarlo in un pilastro delle proprie soluzioni di comunicazione.