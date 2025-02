Quifinanza.it - Skype chiude per sempre, Microsoft punta su Teams ma ci sono anche altre alternative

Leggi su Quifinanza.it

a partire dal 5 maggio 2025: dopo 21 anni di onorato servizio,ha deciso di spegnere la sua app di messaggistica istantanea. Il colosso di Redmond ha deciso di concentrare i propri sforzi su, piattaforma utilizzata per le teleconferenze.Si tratta di una notizia che scuote il mondo tech,perché va a scardinare abitudini di milioni di utenti ormai consolidate da decenni. Ma non si tratta comunque di un fulmine a ciel sereno: la notizia relativa alla chiusura diera stata anticipata nei giorni scorsi da XDA Developers, per poi venire confermata ufficialmente da.Il declino didurante la pandemiaQuando venne lanciato nell’ormai lontano 2003,rappresentò un’innovazione nel settore delle chiamate, videochiamate e chat online, rivoluzionando il modo di comunicare a livello globale.