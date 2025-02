Oasport.it - Skicross, Jole Galli lotta caparbia con Smith per la vittoria a Gudauri: seconda in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

ha conquistato un pregevole secondo posto nella gara-1 di, prova valida per ladeldiche va in scena nella località della Georgia. L’azzurra ha inseguito lacon grande carattere in una finale al cardiopalma, sciando con enorme caparbietà e sconfinato coraggio, non risparmiandosi e non accontentandosi. Dopo una buona partenza sulle sempre esigenti strutture iniziali, la livignasca si era inserita inpiazza alle spalle della svizzera Fannyma poi i suoi materiali erano velocissimi e riusciva a superare di forza l’elvetica sul dragon.A quel punto la nostra portacolori ha cercato di conservare la vetta della gara, ma sulla curva negativa si è trovata un po’ troppo all’esterno e la rossocrociata ha operato il controsorpasso, involandosi verso il trionfo davanti alla nostra coriacea portacolori, che dopo l’arrivo ha espresso un misto di gioia per essere salita sul podio e un po’ di rammarico per non essere riuscita a conquistare un’affermazione che sarebbe stata meritata nello splendido scenario delle innevate montagne del Caucaso.