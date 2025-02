Ilveggente.it - Sinner, quanti segreti: 5 cose che non sai su Jannik

Leggi su Ilveggente.it

, ci sono diverseche potresti non sapere sul conto del numero 1 del tennis mondiale: l’azzurro ha una marea di “”.è sulla bocca di tutti. Il che è perfettamente normale, se consideriamo che è il numero 1 del tennis mondiale e che ha schiere di sostenitori pronti a fare il tifo per lui ovunque vada. Ultimamente, però, lo è stato anche per una vicenda piuttosto spiacevole, che ha generato un’inevitabile spaccatura nel pubblico sportivo.: 5che non sai su(AnsaFoto) – Ilveggente.itIn questo momento, infatti, il campione altoatesino sta scontando una “pena” pari a 3 mesi di squalifica perché risultato positivo, lo scorso anno, a dei test antidoping. L’Itia, che ha indagato su di lui, lo ha scagionato da ogni accusa, decretando che non avesse assunto volontariamente le dosi di Clostebol rinvenute nel suo organismo, ma che si trattasse solo di una contaminazione accidentale.