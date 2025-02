Tvplay.it - Sinner lascia sbigottiti i tifosi: lo sta facendo ora che è squalificato

Leggi su Tvplay.it

Importantissima novità quella appena comunicata su Jannik. Nonostante la squalifica gli è ancora permessoIl mese di marzo, come da tradizione nel calendario ATP, sarà occupato totalmente dai due Masters 1000 di Indian Wells e Miami, entrambi con tabellone allargato e durata di dodici giorni.: lo staora che è– Tvplay.it (Foto LaPresse)Due eventi cui non prenderà parte Jannik. Da due settimane, l’azzurro ha cominciato a scontare la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, scaturita in seguito all’accordo con la WADA. Una decisione che consentirà adi evitare il processo al TAS nel quale si sarebbe discusso sulla richiesta di squalifica di 1-2 anni di squalifica, proposta dall’Agenzia Mondiale Anti Doping.terminerà di scontare la squalifica il prossimo 4 maggio, in tempo per partecipare agli Internazionali d’Italia, evento che lo scorso anno ha saltato per un infortunio all’anca.