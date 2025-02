Ilveggente.it - Sinner in campo nonostante la squalifica: tifosi senza parole

Leggi su Ilveggente.it

inla: ecco dove il tennista azzurro ha scelto di allenarsi prima del ritorno. Jannikè statoto per 3 mesi e in questo periodo – fino ad un mese prima della chiusura – non si potrà allenare con nessun tesserato. Quindi solo allenamenti e qualche partitella così, magari con il proprio allenatore.inla(Lapresse) – Ilveggente.itIl numero uno della classifica mondiale, inoltre, non potrà allenarsi nemmeno in circoli affiliati, quindi è evidente che ha dovuto fare una scelta importante e quasi definita sin dall’inizio: Jannik infatti in questo lungo periodo si allenerà a Monte-Carlo Country Club, struttura privata a disposizione dei giocatori tranne nel periodo in cui va in scena il Masters 1000.