Sinner devastante | frega i suoi avversari non scendendo mai in campo ecco come

Jannikvince anche senza giocare. Il fiasco “latino” di Alexander Zverev tra Argentina, Brasile e Messico garantisce all'altoatesino di tagliareminimo il traguardo delle 44 settimane da numero 1 al mondo: la matematica dice che resterà in cima al ranking almeno fino al 13 aprile, ma a questo punto è altamente improbabile che qualcuno possa scalzarlo prima del rientro inprevisto il 4 maggio a Roma. Zverev si è lanciato in un'impresa tra i “peggiori bar di Caracas” che lo sta coprendo di ridicolo, però va compreso: ha 27 anni, non è mai stato numero uno al mondo ed è consapevole che non vincerà mai uno Slam a meno chee Alcaraz non spariscano dalcontemporaneamente. E in quel caso comunque non è detto che riesca ad alzare uno dei quattro titoli più importanti, perché è un ottimo tennista e anche piuttosto costante ma è molto più battibile die Alcaraz.