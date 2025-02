Secoloditalia.it - Sinistra delusa, Trump non è nella lista dei “contatti” del pedofilo Jeffrey Epstein: ma ci sono molti vip…

Donaldnon figuradei” di, l’imprenditore americano condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni. L’elenco è stato declassificato e pubblicato dal procuratore generale Pamela Bondi e al suo interno figurano comunquepersonaggi famosi tra cui l’attore Dustin Hoffman, la rockstar Courtney Love( moglie del frontman dei Nirvana Kurt Cobain, morto suicida), la top model Naomi Campbell, Alec Baldwin e Ethel Kennedy, madre di Robert F. Kennedy junior. Secondo il New York postcomunque presentil’ex moglie del presidente americano Ivana e la figlia Ivanka, ma è opportuno precisare che la “dei” non equivale alla “dei clienti”. Inoltre, il direttore dell’Fbi Kash Patel ha giurato che sul caso“non ci saranno insabbiamenti, nessun documento verrà lasciato intentato” e che chiunque “proverà a impedire tutto questo sarà velocemente perseguito”.