Davidemaggio.it - Simona Ventura entra nella scuderia di Beppe Caschetto

volta pagina. E’ notizia di pochi giorni fa l’uscita della conduttrice dallaArcobaleno Tre di Lucio Presta e ora ne conosciamo i motivi: è passata dall’altra parte della barricata,ndoITC2000 di.Dopo anni insieme a Presta, che l’ha di fatto inserita nel progetto Citofonare Rai2 con Paola Perego, da oggi il nuovo manager della, che allarga così ulteriormente il suo parco artisti, già piuttosto affollato in Rai, con il ‘rampante’ Stefano De Martino su tutti, ma non solo. Tra i volti di punta di ITC2000 c’è infatti anche Fabio Fazio, con cuicondivide ogni domenica sera Il Tavolo di Che Tempo Che Fa.Quali scenari, rispetto agli attuali, attendono questa nuova fase professionale dellaè forse presto per dirlo.