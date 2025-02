Lanazione.it - Sicurezza in mare: "La sorveglianza andrebbe estesa"

Inla primavera è gia arrivata, e con il Carnevale ormai agli sgoccioli si pensa già all’estate. "E pur in un contesto tanto delicato in virtù delle dinamiche che proprio in questi giorni stanno riguardando il futuro delle concessioni – il riferimento del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini è alle aste –, anche il tema delladei bagnanti, del salvataggio ine quindi della presenza di personale qualificato sulle spiagge torna ad essere questione urgente". Così Baldini, tornando sulla riforma dei bagnini, che impone l’obbligo della maggiore età per prestare servizio in spiaggia e modifica i criteri di rinnovo del brevetto di salvataggio, nel frattempo congelata dal decreto Milleproroghe – ha presentato un’interrogazione orale al Presidente della Regione Eugenio Giani per sapere "Quali iniziative intende adottare per supportare gli operatori del salvataggio balneare, nella fase di attuazione della nuova normativa, affinché sia garantita la continuità del servizio e lasulle spiagge.