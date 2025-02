Ilgiorno.it - Sicurezza e voglia di taser . Anche la Lega di Legnano spinge per “armare“ la locale

Così come era successo a Busto Arsizio,verrà presentata una mozione in Consiglio comunale con la quale lachiederà di dotare la Poliziadiper permettere agli agenti di affrontare con maggiore tranquillità quello che, con l’approssimarsi delle elezioni amministrative, è ritornato a essere un problema da mettere in primo piano. "Nella nostra città il problemaè una realtà e non è solo una percezione di una parte della cittadinanza – ha detto, infatti, a proposito della mozione la consigliera comunale dellaDaniela Laffusa -. La giunta Radice non ha voluto affrontare con fermezza la questione e siamo oggi a chiedere chesegua l’esempio dei vicini bustocchi e inizi a dotare digli agenti della Polizia, come proposto dall’europarlamentare e consigliere comunale di Busto, Isabella Tovaglieri.