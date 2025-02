Thesocialpost.it - Si sente male all’improvviso, il dramma di Samuele a soli 38 anni: era riuscito a superare un incubo

Forlani è venuto a mancare nella notte tra martedì e mercoledì, stroncato da un malore improvviso. Aveva solo 38, ma erale terribili conseguenze di un incidente che nel 2009 gli aveva portato via l’amico Jo, che era alla guida. A darne il triste annuncio sono la mamma Nicoletta, il papà Emidio, la sorella Valeria, gli zii e i cugini. La salma riposa alla Casa del Commiato La Terra di Mezzo, e i funerali si terranno sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pontoglio, sua città natale., conosciuto da tutti come “Tasso”, era una figura molto amata e rispettata, non solo in paese. Molti i messaggi di affetto ricevuti in questi giorni, tra cui uno che recita: “La vita è davvero ingiusta, porta via sempre le persone migliori. Ora ti immagino sorridente lassù, insieme al tuo inseparabile amico Jo.