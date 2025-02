Ilrestodelcarlino.it - Si scaglia con il martello contro i carabinieri

Fa scattare il braccialetto elettronico antistalking, uomo arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’altra sera idella Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato un uomo per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato a seguito dell’attivazione del dispositivo elettronico antistalking applicato all’individuo, già sottoposto al divieto di avvicinamento per reati in materia di violenza di genere. Gli accertamenti hanno poi evidenziato che il malfunzionamento era stato causato dallo stesso soggetto che aveva tentato di manometterlo. All’arrivo dei militari nella sua abitazione, l’uomo è stato trovato in stato di alterazione psicofisica dall’abuso di bevande alcoliche ed impugnando unha iniziato a minacciarli, opponendosi alllo.