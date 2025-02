Veneziatoday.it - Si piazzano dietro ai turisti fra la calca del Carnevale, sfilano soldi: due arrestate

Durante i controlli di questi giorni per ila Venezia, i carabinieri lagunari con l’impiego di pattuglie anti-borseggio in abiti civili hanno arrestato per furto una 29enne di Roma e una 55enne straniera, entrambe senza fissa dimora, complici colte in flagranza durante un borseggio. I.