Agi.it - Si finge prete e raccoglie confessioni nel Santuario di Pompei

Leggi su Agi.it

AGI - L'intento magari era anche buono. O forse avrà avuto in mente uno scherzo che sarebbe piaciuto tanto agli "Amici miei". Ma è finita male: nessuna gratificazione economica e per giunta una denuncia. Di questi tempi ci si spaccia marescialli, o avocati per truffare ingenui anziani e raggranellare qualche centinaio, per i più fortunati anche qualche migliaio di euro. Lui, un 45enne di Trecase, nel napoletano, ha scelto la tonaca dae ildiper una giornata "alternativa". Nella vita è un operatore sociosanitario, quindi avvezzo ai rapporti umani. Ma avrà voluto provare il brivido del passaggio dall'assistere i corpi, al sostenere le anime. Neldi, sempre affollato di fedeli, e di più nell'anno giubilare, ha notato la lunga fila ai confessionali. Curiosità o voglia di dare una mano ai religiosi autentici, il 45enne si è rimboccato le maniche e si è sistemato in un confessionale.